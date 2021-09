Spectacle: « Faites des enfants… qu’ils disaient ! » Sarre-Union, 15 octobre 2021, Sarre-Union.

Spectacle: « Faites des enfants… qu’ils disaient ! » 2021-10-15 20:00:00 – 2021-10-15

Sarre-Union Bas-Rhin Sarre-Union

Dans ce spectacle à la fois drôle, pertinent et instructif, Corinne passe en revue tous ces moments “délicats” de notre vie de parents !

On se reconnaît, on rit mais surtout, on découvre et on comprend beaucoup de choses.

Chacun y apprend sur soi et sur les enfants ; c’est simple, clair et déculpabilisant !

Un spectacle plein d’humanité et de sincérité, servi avec une bonne dose d’humour et d’autodérision.

Une soirée pour découvrir les enfants sous un jour complètement différent…

Pour toucher du doigt aussi, qu’une autre manière d’éduquer (que celle que nous avons reçue) existe et qu’elle est à la portée de chacun…

Une véritable “bouffée d’oxygène” qui ouvre avec bonne humeur, le chemin de tous les possibles ; une soirée de laquelle on ressort avec une vision de l’éducation renouvelée et peut-être même transformée.

A la salle de spectacle du Centre socio-culturel, 26B route de Phalsbourg Sarre-Union. Entrée gratuite Public : familles, enfants à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 03 88 00 40 39 – entrée soumise au pass sanitaire.

