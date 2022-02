Spectacle :Faites des enfants ! » qu’ils disaient… et maintenant comment on fait ? Muntzenheim, 22 mars 2022, Muntzenheim.

Spectacle :Faites des enfants ! » qu’ils disaient… et maintenant comment on fait ? Muntzenheim

2022-03-22 20:30:00 – 2022-03-22 22:00:00

Muntzenheim Haut-Rhin Muntzenheim

EUR • Comment faire, face aux colères et aux frustrations (nombreuses!!) de mes enfants ?

• Pourquoi les enfants ont-ils du mal à respecter les règles ?

• Pourquoi la punition ne semble-t-elle pas marcher ? (en tous les cas pas autant qu’elle le devrait?!?)

Dans ce spectacle à la fois drôle, pertinent et instructif, Corinne Pates passe en revue tous ces moments « délicats » de notre vie de parents !

On se reconnaît, on rit mais surtout, on découvre et on comprend beaucoup de choses.

Chacun y apprend sur soir et sur les enfants ; c’est simple clair et déculpabilisant !

Un spectacle plein d’humanité et de sincérité, servi avec une bonne dose d’humour et d’auto-dérision.

Une soirée pour découvrir les enfants sous un jour complètement différent…

Pour toucher du doigt aussi, qu’une autre manière d’éduquer (que celle que nous avons reçue) existe et qu’elle est à la portée de chacun…

Une véritable « bouffée d’oxygène » qui ouvre avec bonne humeur, le chemin de tous les possibles ; une soirée de laquelle on ressort avec une vision de l’éducation renouvelée et peut-être même transformée…

+33 3 89 78 63 80

