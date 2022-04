Spectacle Fais Do-Do Martigues, 19 mai 2022, Martigues.

Spectacle Fais Do-Do Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues

2022-05-19 – 2022-05-19 Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

Martigues Bouches-du-Rhône

Ce spectacle, interprété en anglais, met en scène Ti’Jean, enfant du

bayou, et sa cousine Jeannot qui vient lui rendre visite depuis son

Delta du Rhône natal. Ti’Jean va alors faire découvrir la Louisiane à

Jeannot, sa musique vibrante et ses traditions.



Du blues au gospel, des rythmes africains hérités des esclaves à la

musique “cajun”, du jazz New Orleans à la musique de Mardi Gras,

les deux cousines vivent des moments inoubliables au travers des

divers sons et instruments, du langage et des gens qui donnent à la

ville de la Nouvelle Orléans sa saveur unique et son impertinence.



Spectacle créé et joué par Katie GILLESPIE et Caroline SAVON

Mise en scène de Catherine SPARTA

“Fais Do-Do”, qui à la Nouvelle Orléans signifie “Aller danser” et

“Faire la fête”, est un voyage musical à travers la Louisiane,

imaginé pour les enfants.

picasso@ville-martigues.fr +33 4 42 07 32 41

Ce spectacle, interprété en anglais, met en scène Ti’Jean, enfant du

bayou, et sa cousine Jeannot qui vient lui rendre visite depuis son

Delta du Rhône natal. Ti’Jean va alors faire découvrir la Louisiane à

Jeannot, sa musique vibrante et ses traditions.



Du blues au gospel, des rythmes africains hérités des esclaves à la

musique “cajun”, du jazz New Orleans à la musique de Mardi Gras,

les deux cousines vivent des moments inoubliables au travers des

divers sons et instruments, du langage et des gens qui donnent à la

ville de la Nouvelle Orléans sa saveur unique et son impertinence.



Spectacle créé et joué par Katie GILLESPIE et Caroline SAVON

Mise en scène de Catherine SPARTA

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-04 par