Spectacle « Fais battre ton tambour »

Spectacle « Fais battre ton tambour », 8 juillet 2022, . Spectacle « Fais battre ton tambour »



2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 Venez profiter du spectacle « Fais battre on tambour », au programme conte, lecture et chant tout public dès 12 ans!

En première partie, projection du film « Jean » Court-métrage réalisé par Juliette Salzmann.

Buvette uniquement pas de restauration sur place. Venez profiter du spectacle « Fais battre on tambour », au programme conte, lecture et chant tout public dès 12 ans!

En première partie, projection du film « Jean » Court-métrage réalisé par Juliette Salzmann.

Buvette uniquement pas de restauration sur… Venez profiter du spectacle « Fais battre on tambour », au programme conte, lecture et chant tout public dès 12 ans!

En première partie, projection du film « Jean » Court-métrage réalisé par Juliette Salzmann.

Buvette uniquement pas de restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville