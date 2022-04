Spectacle : Fai Tirar ou va de l’avant Le Nayrac Le Nayrac Catégories d’évènement: Aveyron

Le Nayrac

Spectacle : Fai Tirar ou va de l’avant Le Nayrac, 15 mai 2022, Le Nayrac. Spectacle : Fai Tirar ou va de l’avant Espace multiculturel Le Nayrac

2022-05-15 – 2022-05-15

Espace multiculturel Le Nayrac Aveyron Le Nayrac 8 EUR Spectacle musical d’accordéons chromatiques et diatoniques animé par Sylvie Pullès et Yves Lavernhe OT Terres d’Aveyron

Espace multiculturel Le Nayrac

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT Terres d’Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Nayrac Autres Lieu Le Nayrac Adresse Espace multiculturel Ville Le Nayrac lieuville Espace multiculturel Le Nayrac

Le Nayrac Le Nayrac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-nayrac/

Spectacle : Fai Tirar ou va de l’avant Le Nayrac 2022-05-15 was last modified: by Spectacle : Fai Tirar ou va de l’avant Le Nayrac Le Nayrac 15 mai 2022

Le Nayrac