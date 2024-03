SPECTACLE FA’BULESQUE Salle William Turner Le Cellier, samedi 16 mars 2024.

SPECTACLE FA’BULESQUE Salle William Turner Le Cellier Loire-Atlantique

Pour son 12e spectacle 100 % musical, la troupe de chanteurs/danseuses/musiciens et bénévoles de Fa’Bulesque vous embarque dans un voyage « Au fil du temps ».

L’occasion, pour nous, de vous faire naviguer de dates en dates, à travers des sauts dans le temps, sur des chansons au répertoire très varié.

Nos régisseurs sons et lumières, les couturières, les décors, les machinistes auront œuvré pour embellir chaque moment et vous plonger dans l’ambiance de l’époque. Au travers de nos propres mises en scène et interprétations, nous espérons vous faire vibrer pendant tout ce spectacle, que nous préparons depuis plusieurs mois. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Salle William Turner 65 Rue de Bel-Air

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

