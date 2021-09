Spectacle : Fabrice Eboué Auditorium Niedermeyer, 6 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Fabrice Eboué

Auditorium Niedermeyer, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:30

Fabrice Eboué est un humoriste, metteur en scène et scénariste français. Il débute sa carrière d’humoriste dans les années 2000 en se produisant dans divers théâtres de Paris. Spécialisé dans le stand-up, il se fait remarquer par Jamel Debbouze et intègre le Jamel Comedy Club. Diffusée sur Canal Plus, l’émission lui permet de se faire connaître du grand public et lui ouvre les portes de la télévision. Grâce à son humour décapant, on le remarque dans l’émission «T’empêches tout le monde de dormir » aux côtés de Marc Olivier Fogiel. Puis, il poursuit son ascension auprès de Laurent Ruquier où il opère en tant que chroniqueur sur Europe 1 dans « On va s’gêner » et sur RTL dans « les Grosses Têtes ». Fort de ces succès, il s’oriente vers le cinéma en tant qu’acteur, mais également réalisateur. Ses deux réalisations « Case Départ » et « Le crocodile du Botswanga » sont bien accueillies par la critique et le public. En 2009, il écrit son premier spectacle : Faites entrer Fabrice Eboué. En 2013 il jouera son 2éme spectacle : Fabrice Eboué, levez-vous. En 2016, à l’occasion de la journée sans voiture, il prend à partie Anne Hidalgo, Maire de Paris et lui reproche d’être « coincé comme un con ». En 2017, il en écrira un sketch pour son dernier spectacle Plus rien à perdre. Nominé aux Molières de l’humour lors de la 30éme cérémonie (2018). Fabrice Eboué remontera sur scène dès septembre 2021 pour roder son nouveau spectacle, avant de le présenter à Paris en janvier 2022.

Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T22:00:00