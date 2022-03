SPECTACLE FABIEN OLICARD Palavas-les-Flots, 20 mai 2022, Palavas-les-Flots.

SPECTACLE FABIEN OLICARD Palavas-les-Flots

2022-05-20 – 2022-05-20

Palavas-les-Flots Hérault

20h30

Spectacle Fabien Olicard En création

Salle Bleue

Tarif : 36€ carré or numéroté, 32€ 1ère série non numérotée

Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56

*****

Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête…Pendant plusieurs mois je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de science sà vos côtés. De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’unn’empêche pas l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits quiseront la base de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement…quelques impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show !

C’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous…et avec vous !

*****

Renseignements et réservations :

INFOLINE : 04.67.50.39.56

www.vincentribera-spectacles.com

POINTS DE VENTE HABITUELS : FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET/GEANT / SUPER HYPER U/ INTERMARCHE / NUGGETS / France BILLET 0.892.68.36.22 ( 0.34 € /min) www.fnac.com / AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 ( 0.34 € /min) www.ticketmaster.fr

Consultez notre site : www.vincentribera-organisation.com et notre page Facebook : Vincent Ribera Organisation

20h30

Spectacle Fabien Olicard En création

Salle Bleue

Tarif : 36€ carré or numéroté, 32€ 1ère série non numérotée

Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56

20h30

Spectacle Fabien Olicard En création

Salle Bleue

Tarif : 36€ carré or numéroté, 32€ 1ère série non numérotée

Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56

*****

Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête…Pendant plusieurs mois je reprends la route des salles intimistes pour construire mon quatrième spectacle d’humour, de mentalisme et de science sà vos côtés. De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en vous faisant rire, parce que l’unn’empêche pas l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits quiseront la base de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera mutuellement…quelques impros propres à la proximité de ces salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin du show !

C’est une volonté de créer un nouveau spectacle, différent, pour vous…et avec vous !

*****

Renseignements et réservations :

INFOLINE : 04.67.50.39.56

www.vincentribera-spectacles.com

POINTS DE VENTE HABITUELS : FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET/GEANT / SUPER HYPER U/ INTERMARCHE / NUGGETS / France BILLET 0.892.68.36.22 ( 0.34 € /min) www.fnac.com / AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 ( 0.34 € /min) www.ticketmaster.fr

Consultez notre site : www.vincentribera-organisation.com et notre page Facebook : Vincent Ribera Organisation

Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-04 par