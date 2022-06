Spectacle : # f999 – Dragonfly Créhen, 17 juillet 2022, Créhen.

Spectacle : # f999 – Dragonfly

Château du Guildo
Créhen
Côtes d'Armor

2022-07-17 – 2022-07-17

Rue du Vieux Château Château du Guildo

Créhen

Côtes d’Armor

Créhen

La danseuse Pauline Sol Dourdin poursuit ici sa recherche sur l’identité des femmes, l’identité définie par le corps en rapport avec l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui. Elle invente un bestiaire de personnages qui s’inscrivent dans une réflexion engagée sur le corps et le féminin diabolisés, objectivés.

Une performance où un corps cherche à se conter par la métamorphose. Un bestiaire chorégraphique de figures hybrides, comme autant de personnification, d’idées et d’émotions qui s’entrechoquent.

#f999 Dragongfly est une plongée en eau trouble vers une transfiguration du corps. Pénétrer littéralement l’environnement, se fondre en lui et s’y confondre. Un univers sombre et poétique, parfois surréaliste, alliant attraction et répulsion.

Pauline Sol Dourdin : conception, interprétation

Pierre Stéphan : musique

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

