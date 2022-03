Spectacle – Extrêmités Trégueux, 23 avril 2022, Trégueux.

Spectacle – Extrêmités

2022-04-23 20:30:00 – 2022-04-23 21:50:00

Trégueux

A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de gaz ? Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque. Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement… Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, tous trois se perchent au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui tombe ! Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givré, frappé, déjanté !

A partir de 9 ans.

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 http://www.bleu-pluriel.com/

