SPECTACLE : EXTENSION
2021-07-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-18
rue du Général Stuhl Devant le marché couvert
Bitche

Bitche Moselle Bitche Spectacle proposé dans le cadre du festival « Il été une fois » par la compagnie Cirque InExtremiste. Ce spectacle du cirque Inextremiste met en scène les 3 protagonistes du précédent spectacle « Extrêmités » pour une nouvelle aventure hautement acrobatique ! En effet, ce coup-ci Rémi compte bien avoir le dessus avec l’aide de la mécanique ! Après la perte de son fauteuil roulant, ce dernier revient sur scène aux commandes d’une mini pelle. Véritable exo-squelette, elle devient vite le prolongement de lui-même lui conférant une force ainsi qu’une précision incomparable ! Sa tétraplégie s’efface, laissant place à l’acrobate mécanique, le porteur surpuissant, l’homme agrès ! Annulé en cas de pluie. culture@cc-paysdebitche.fr +33 3 87 96 82 91 https://halle-verriere.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-03 par

