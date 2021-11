Spectacle Exil pour 2 violons Vesoul, 21 novembre 2021, Vesoul.

Spectacle Exil pour 2 violons Vesoul

2021-11-21 – 2021-11-21

Vesoul Haute-Saône Vesoul

1940: “C’est la mort de ma mère qui m’a décidé à quitter notre chère Hongrie, abîmée par ces chiens.” Bartók s’exile aux Etats-Unis.

Tour à tour, au travers de différents personnages, 2 comédiens violonistes, confrontent Bartók à des moments cruciaux de sa vie. Marginal, subversif, il se bat contre les valeurs établies.

Mi fable, mi biographie, ce spectacle est une parenthèse théâtrale et musicale au coeur des Balkans. Dépouillement et richesse, simplicité et raffinement.

lacompagniebacchus@gmail.com +33 3 63 35 70 78

Vesoul

