Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully Allier, VALLON EN SULLY Spectacle exceptionnel pour les Journées du Patrimoine Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully Catégories d’évènement: Allier

VALLON EN SULLY

Spectacle exceptionnel pour les Journées du Patrimoine Vallon-en-Sully, 19 septembre 2021, Vallon-en-Sully. Spectacle exceptionnel pour les Journées du Patrimoine 2021-09-19 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-19 22:00:00 22:00:00 Route de Paris Château de Peufeilhoux

Vallon-en-Sully Allier EUR 15 15 Le château de Peufeilhoux vous donne rendez-vous pour son spectacle exceptionnel dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Rendez-vous le dimanche 19 septembre pour profiter du plus grans spectacle jamais organisé au château de 13h à 22h ! chateaudepeufeilhoux@gmail.com https://chateaudepeufeilhoux.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, VALLON EN SULLY Autres Lieu Vallon-en-Sully Adresse Route de Paris Château de Peufeilhoux Ville Vallon-en-Sully lieuville 46.55541#2.62221