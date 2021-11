Spectacle événement de Noël “Hypnosis” – Samedi 18 décembre Espace Canal des 2 Mers, 18 décembre 2021, Lespinasse.

Spectacle événement de Noël “Hypnosis” – Samedi 18 décembre

Espace Canal des 2 Mers, le samedi 18 décembre à 21:00

### En 10 ans : plus de 1600 spectacles et plus de 48 000 hypnotisés **Hervé Barbereau : un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes.** Pour ce grand show de Noël à Lespinasse, pas de caméra, pas de cinéma ! Tout se déroule sous vos yeux ! Dans son spectacle, Hervé Barbereau nous propose une étude de l’hypnose et met en pratique théories et fondamentaux. Révélé au grand public dans l’émission «Incroyable Talent» sur M6 en 2010, Hervé Barbereau enchaîne les plateaux télévision ainsi que les tournées à travers l’Europe et certains pays du Maghreb. **Un spectacle interactif, original, réunissant à la fois humour, rire et mystère.** _ »Un spectacle bluffant…à dormir debout ! »_ **_La Dépêche du Midi_** _ »Hervé Barbereau est aujourd’hui un maître de l’hypnose reconnu de tous, mais également un authentique artiste… »_ **_La Provence_** _ »Ce spectacle époustouflant restera dans les mémoires de manière indélébile et les septiques en seront certainement ressortis convaincus… »_ **_La Provence_** Spectacle offert par la Ville de Lespinasse dans le cadre des Festivités de Noël. **RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN MAIRIE :** **Ouverture des réservations le 15/11 pour les Lespinassois** **Ouverture des réservations le 30/11 pour les personnes extérieures à la Commune**

Renseignements

Un spectacle bluffant…à dormir debout !

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T21:00:00 2021-12-18T22:30:00