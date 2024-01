Spectacle Euphorik Crozon, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle Euphorik Crozon Finistère

Euphorik !

Entre chansons populaires rock, costumes affriolants et extravagants, des comédiennes attachiantes à mourir de rire, des hôtesses de l’air complètement délurées et sans oublier les tours insensés menés d’une main de maître par notre CB. Euphorik c’est la promesse d’un dîner spectacle de cabaret décalé qui vous fera voyager dans un univers à la fois chic, rock, absurde, glamour et comique. Entre folie et magie c’est un spectacle 100% EuphoriK !

Mais pas que ! Retrouvez Jannig & Martine votre duo préféré ainsi que Titi, Zina Sahara, Esmée Lolita, CB, Baby Cotton, Lady coco bim. Et.. une nouvelle nouvelle danseuse à accueillir !

Tout pour vous faire passer une excellente soirée !

Salle de spectacle du DMK dîner.

Tarif 49 € .

5 Rue Charles Lévenèz

Crozon 29160 Finistère Bretagne tycabaret@outlook.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22



