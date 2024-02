Spectacle EUH ! Saint-Angel, vendredi 23 février 2024.

Spectacle EUH ! Saint-Angel Corrèze

Sur scène depuis 1986, 18 festivals d’Avignon, des centaines de représentations en France, quelques incursions en Belgique, Suisse, au Québec et au Sénégal, Rien à Cirer avec Laurent Ruquier, Les AJT du JT avec Yves Lecoq, 10 ans sur France Bleu Auvergne dans Mieux qu’à Paris , ex nègre à Canal Plus… Chraz fait partie des nini , les ni connus ni inconnus, ni gratuits ni trop chers, qui passent bien sur scène et à la radio mais qui ne sont pas formatés pour la télé.

Dans son spectacle EUH… , il profite d’une certaine ressemblance avec Einstein pour laisser entendre qu’il dit des choses intelligentes ? Mais faut-il le croire ? De et par CHRAZ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine compagnie@lakelidone.com

L’événement Spectacle EUH ! Saint-Angel a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze