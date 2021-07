[Spectacle] Être Humain de Shirley Souagnon Dieppe, 9 septembre 2021, Dieppe.

[Spectacle] Être Humain de Shirley Souagnon 2021-09-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-09 La Sirène à barbe 3-5 Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Rendez-vous à la Sirène à barbe pour le spectacle de Shirley Souagnon.

Dans ce nouveau spectacle “Être humain”, Shirley s’affranchit des modèles de pensées préconçus pour vous faire rire sur notre existence.

C’est quoi être humain ? On se pose peu la question et pourtant c’est notre fonction principale, être humain. On n’en connaît même pas la définition ! Vas-y cherche…Tu vois ? T’as besoin de Google.

repensons-nous, repensons notre monde pour qu’il nous appartienne de nouveau, au moins pendant une heure. ​​​​

Rendez-vous à la Sirène à barbe pour le spectacle de Shirley Souagnon.

Dans ce nouveau spectacle “Être humain”, Shirley s’affranchit des modèles de pensées préconçus pour vous faire rire sur notre existence.

C’est quoi être humain ? On se pose peu…

+33 6 74 41 67 83

Rendez-vous à la Sirène à barbe pour le spectacle de Shirley Souagnon.

Dans ce nouveau spectacle “Être humain”, Shirley s’affranchit des modèles de pensées préconçus pour vous faire rire sur notre existence.

C’est quoi être humain ? On se pose peu la question et pourtant c’est notre fonction principale, être humain. On n’en connaît même pas la définition ! Vas-y cherche…Tu vois ? T’as besoin de Google.

repensons-nous, repensons notre monde pour qu’il nous appartienne de nouveau, au moins pendant une heure. ​​​​

dernière mise à jour : 2021-07-27 par Dieppe-Maritime Tourisme