Hôtel de Massa – Société des Gens de Lettres de France, le samedi 18 septembre à 17:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la Société des Gens de Lettres est très heureuse d’accueillir Nelly Pezelet pour la présentation d’un extrait de son dernier spectacle en cours de création « Être (dans) la nature ». Ce spectacle théâtral se déploie au fil d’un corpus composite de poètes femmes qui révèle leur relation essentielle, charnelle et spirituelle à la nature. Disposés en cercle d’écoute dans le salon Georg Sand de l’Hôtel de Massa, les spectateurs seront invités à entrer activement dans ce temps poétique. La comédienne donnera alors vie, corps et voix, aux différentes écritures qui s’entrecroisent, surgissent pour se répondre, créant un univers bruissant et ressourçant. En écho à la présentation, des poèmes d’autrices seront imprimés et placés dans les jardins de l’Hôtel de Massa. Quelques-unes des créatrices à l’honneur : Cécile Sauvage (1883-1927), Cécile Périn (1877-1959), Lucie Delarue Mardrus (1874-1945), Anna de Noailles (1876-1933), Gérard d’Houville (1875-1963), George Sand (1804-1876), Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), Ondine Valmore (1821–1853), Emily Dickinson (1830-1886), …

Entrée libre sur inscription

Voici l’occasion de (re)découvrir l’intérêt et la valeur de la production poétique de quelques autrices phares d’avant notre siècle et entendre des extraits de l’œuvre musicale de la Dame des Six.

Hôtel de Massa – Société des Gens de Lettres de France 38 rue du Faubourg-Saint-Jacques 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



