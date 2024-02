Spectacle Étincelles | Rouge feu | Slam électro maison du livre Bécherel, dimanche 3 mars 2024.

Spectacle Étincelles | Rouge feu | Slam électro maison du livre Bécherel Dimanche 3 mars, 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-03 15:30

Fin : 2024-03-03 16:30

Une introspection poétique et hypnotique en quête de nouvelles textures. Une poésie pulsée qui sonne comme un appel à la liberté. Dimanche 3 mars, 15h30 1

Une poésie pulsée qui sonne comme un appel à la liberté pour assumer ses désirs, ne s’excuser ni de ses failles, ni de ses forces.

Une voix parlée et une voix chantée qui s’entremêlent pour extraire l’incandescence de ce monde. Une élégance sauvage surgit…

Les productions électroniques marient subtilement la puissance des synthétiseurs à la délicatesse du piano et du violoncelle, donnant ainsi naissance à des chansons-poèmes envoûtantes et hypnotiques.

Puissantes et vibrantes, ensemble, elles donnent naissance à un univers musical poétique – entre douceur, engagement joyeux et « sage rage » – pour traiter de la noirceur de notre époque !

Emilie Sciot : Textes, Voix

Sonia Kiang : Compositions, Chant, Machine

Guillaume Le Guennec : Régie son

Photo : © Claire Huteau

maison du livre Bécherel Bécherel 35190 ille-et-vilaine