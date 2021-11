SPECTACLE – ETENESH WASSIÉ TRIO X KRCI/LE QUAN NINH Metz, 19 novembre 2021, Metz.

2021-11-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-19 rue Mazelle Eglise saint Maximim

Metz 57000

ETHIOPIAN VOICE [Ethiopie/France]

Etenesh Wassie chant

Mathieu Sourisseau basse acoustique

Sébastien Bacquias contrebasse

KRCI/LE QUAN NINH

Emilie Skrijelj accordéon

Loris Binot piano préparé

Lê Quan Ninh percussion

Les racines éthiopiennes de la musique jouée par Etenesh Wassié, Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacquias sont indéniables mais le trio explore un territoire beaucoup plus large. Bien loin du clinquant des musiques du monde pensées hors sol. Ce qui s’invente, avec classe, dans la réunion délicate de ces trois artistes naît de la friction de l’éthio-trad aux textures noise, de l’art consommé de la nostalgie folk aux scansions câlinées par un groove solide. L’objet du trio n’est sans doute pas le chant mais, plus certainement, le récit que les deux musiciens et la chanteuse

assemblent à six mains. Un récit émouvant porté par une musique familière dans sa magie et hybride dans son instrumentation. Aux embardées lyriques du duo originel, né en 2009 de la réunion d’une voix et d’une basse électro-acoustique, s’est greffée, en mars 2018, une contrebasse. Et cette greffe est réussie. Le registre grave, sur-représenté, ne provoque aucun débat testostéroné. Bien au contraire, les commentaires réciproques comme les solos des huit cordes de la paire Sourisseau/Bacquias poussent la voix d’Etenesh Wassié dans ses retranchements. De sa technique parfaite, de ses fêlures majestueuses comme de ses envolées pleines d’une énergie rocailleuse qu’on pourrait rapprocher d’une forme de rage. Une rage magnifiée, par exemple par une Bessie Smith ou une Abbey Lincoln. Une forme traditionnelle comme le Tezeta rejoint alors le terrain du blues et, donc, du jazz africain – américain. Un terrain toujours plus envoutant au fil des nouveaux morceaux composés, dont un prochain album devrait en témoigner.

Issu du collectif Azeotropes, le duo Krci associe et confronte ses claviers pour entrer dans la matière et s’y jeter tout contre. Choc des masses, collision, fractures…Capturer le désordre et railler les frontières pour en dessiner les contours et traverser le tableau. A l’occasion de la sortie de leur disque : Krci (creatives sources rec), ils invitent le percussionniste Le^ QUAN Ninh pour un concert au festival Musique en Mouvement et enregistrent dans la foulée et lors du confinement le disque Distant Numbers. L’aventure continue maintenant à trois.

