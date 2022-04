Spectacle Et vous… Ça va? Pau, 4 mai 2022, Pau.

Spectacle Et vous… Ça va? MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau

2022-05-04 17:00:00 – 2022-05-04 MJC Berlioz 84 Avenue de Buros

Pau Pyrénées-Atlantiques

7 EUR Ça y est…on est là !!! Ici et maintenant, dans la conjoncture actuelle… L’an vie de scène, de rigolade, de partage, de voyage, de sous rire,… De tout cela est née « ET VOUS … ÇA VA ? » un spectacle de cas barrés, déluré…

Le cirque continue sous la toile du chapiteau Cirkulez Attention !!! Mesdames et Messieurs et très chers bambins !!!

L’ex stase de la vie reprend rythme !!!

Ça y est…on est là !!! Ici et maintenant, dans la conjoncture actuelle… L’an vie de scène, de rigolade, de partage, de voyage, de sous rire,… De tout cela est née « ET VOUS … ÇA VA ? » un spectacle de cas barrés, déluré…

Le cirque continue sous la toile du chapiteau Cirkulez Attention !!! Mesdames et Messieurs et très chers bambins !!!

L’ex stase de la vie reprend rythme !!!

+33 6 87 31 96 37

Ça y est…on est là !!! Ici et maintenant, dans la conjoncture actuelle… L’an vie de scène, de rigolade, de partage, de voyage, de sous rire,… De tout cela est née « ET VOUS … ÇA VA ? » un spectacle de cas barrés, déluré…

Le cirque continue sous la toile du chapiteau Cirkulez Attention !!! Mesdames et Messieurs et très chers bambins !!!

L’ex stase de la vie reprend rythme !!!

Cirkulez

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau

dernière mise à jour : 2022-04-04 par