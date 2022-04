Spectacle Et vous… Ça va? Pau, 24 avril 2022, Pau.

Spectacle Et vous… Ça va? MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau

2022-04-24 – 2022-04-24 MJC Berlioz 84 Avenue de Buros

Pau Pyrénées-Atlantiques

7 7 EUR En partenariat avec la MJC BERLIOZ et la Mairie de PAU, la Compagnie de Cirque contemporain “Cirkulez” implantera son chapiteau, 84 avenue de Buros à PAU, du 16 AVRIL au 9 MAI, pour présenter son spectacle de Cas Barrés, déluré…

« ET VOUS … ÇA VA ? ». Tout Public / Durée 1h 10.

Attention !!! Mesdames et Messieurs et très chers bambins !!!

L’ex stase de la vie reprend rythme !!!

A voir les 22 et 23 avril à 20h30, le 24 avril à 17h, le 4 mai à 17h, le 6 mai à 20h30 et le 7 et 8 mai à 17h.

Plus d’infos sur https://www.cirkulez.fr/

+33 6 87 31 96 37

Cirkulez

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau

