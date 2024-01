SPECTACLE ET VOILA NOTRE THEATRE ! Lunel, mercredi 28 février 2024.

SPECTACLE ET VOILA NOTRE THEATRE ! Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:00:00

fin : 2024-02-28

Spectacle : « Et voilà notre théâtre » – Médiathèque Intercommunale de Lunel – Mercredi 28 Février – 20h

Spectacle : Et voilà notre théâtre !

D’après les farces d’Anton Tchekov Le Chant du cygne, Une demande en mariage, L’Ours et autres rêveries …

Par la Compagnie Provisoire, mise en scène de Julien Guill

Les pièces sont assemblées autour du personnage de l’actrice, mémoire vivante du théâtre. Cette dernière, diminuée par la maladie, sent que sa vie arrive à son terme et avec elle sa puissance de jeu …

Mercredi 28 février à 20h – Médiathèque intercommunale – Lunel

Public adulte. Durée : 1h10

Sur inscription au 04-67-99-06-51. Gratuit

En partenariat avec les ATP de Lunel

.

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT PAYS DE LUNEL