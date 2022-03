Spectacle “Et si tu danse” de la compagnie Didascalie Plouvara Plouvara Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouvara

Spectacle “Et si tu danse” de la compagnie Didascalie Plouvara, 24 mars 2022, Plouvara. Spectacle “Et si tu danse” de la compagnie Didascalie Plouvara

2022-03-24 – 2022-03-24

Plouvara Côtes d’Armor Plouvara Dans le cadre du festival Leff Dance du 23 au 26 mars. Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies.

A partir de 4 ans – Durée : 40 min

Réservation conseillée Lieux et dates des représentations à 19h :

– 24 mars – Plouvara – salle des fêtes Le Gaverlay

– 25 mars – Le Merzer – salle des fêtes

– 26 mars – Tréméven – salle polyvalente lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/et-si-tu-danses-cie-didascalie/ Dans le cadre du festival Leff Dance du 23 au 26 mars. Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies.

A partir de 4 ans – Durée : 40 min

Réservation conseillée Lieux et dates des représentations à 19h :

– 24 mars – Plouvara – salle des fêtes Le Gaverlay

– 25 mars – Le Merzer – salle des fêtes

– 26 mars – Tréméven – salle polyvalente Plouvara

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouvara Autres Lieu Plouvara Adresse Ville Plouvara lieuville Plouvara Departement Côtes d'Armor

Plouvara Plouvara Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouvara/

Spectacle “Et si tu danse” de la compagnie Didascalie Plouvara 2022-03-24 was last modified: by Spectacle “Et si tu danse” de la compagnie Didascalie Plouvara Plouvara 24 mars 2022 Côtes-d’Armor Plouvara

Plouvara Côtes d'Armor