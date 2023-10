Spectacle – Et si nos coeurs débordent Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 19 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

Une histoire d’amour, un spectacle à écrire et deux cœurs qui s’entrechoquent pour faire de l’intime, un beau moment de théâtre.

Clémence et Laura vivent ensemble, elles s’aiment d’un amour puissant, juvénile et radieux. Clémence est metteuse en scène, sa carrière prend une petite ampleur lorsqu’elle est appelée et qu’on lui propose d’écrire et de mettre en scène un spectacle pour lequel elle a carte blanche. Alors, l’idée lui vient d’écrire sur sa vie, sur sa rencontre avec Laura, sur l’amour qu’elle lui porte. Laura, qui exerce le métier d’éducatrice spécialisée, évolue dans un environnement plus ancré dans une réalité de vie qui n’est pas idéalisée, ni même rêvée. Au cours de la pièce, le couple va se confronter à la difficulté que représente l’envie de parler de soi et les enjeux que cela impose. On ne fait pas de théâtre sans soi, mais à quel prix ?

