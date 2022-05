Spectacle et rencontres : des signes et des histoires Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Spectacle et rencontres : des signes et des histoires Saint-Gengoux-le-National, 1 juin 2022, Saint-Gengoux-le-National. Spectacle et rencontres : des signes et des histoires Librairie-café Le Baron Perché 2 route de Joncy Saint-Gengoux-le-National

2022-06-01 – 2022-06-22 Librairie-café Le Baron Perché 2 route de Joncy

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National TOUR DE MAIN – la rencontre des savoir-faire | Tout public à partir de 4 ans

Un rendez-vous associant l’art du geste, la Langue des Signes Française (LSF), récits et sons du monde avec :

– Une intervention de Sandrine Higel (www.signe2mains.fr), spécialiste de la communication gestuelle qui partagera avec vous sa passion pour l’art de se faire signe et tisser des liens.

– le spectacle Ta langue est ton cheval avec Francine Vidal, spectacle de contes conjuguant différentes langues du monde, LSF et français.

– Sigolène Brun (www.actionlsf71.com), interprète en LSF sera présente lors de ces rendez-vous.

Réservation nécessaire (jauge limitée pour un accueil de qualité) :

06 79 41 07 87 ou prod@compagniecaracol.com

– Prix libre – prod@compagniecaracol.com https://lebaronperche.fr/ TOUR DE MAIN – la rencontre des savoir-faire | Tout public à partir de 4 ans

Un rendez-vous associant l’art du geste, la Langue des Signes Française (LSF), récits et sons du monde avec :

– Une intervention de Sandrine Higel (www.signe2mains.fr), spécialiste de la communication gestuelle qui partagera avec vous sa passion pour l’art de se faire signe et tisser des liens.

– le spectacle Ta langue est ton cheval avec Francine Vidal, spectacle de contes conjuguant différentes langues du monde, LSF et français.

– Sigolène Brun (www.actionlsf71.com), interprète en LSF sera présente lors de ces rendez-vous.

Réservation nécessaire (jauge limitée pour un accueil de qualité) :

06 79 41 07 87 ou prod@compagniecaracol.com

– Prix libre – Librairie-café Le Baron Perché 2 route de Joncy Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Gengoux-le-National Adresse Librairie-café Le Baron Perché 2 route de Joncy Ville Saint-Gengoux-le-National lieuville Librairie-café Le Baron Perché 2 route de Joncy Saint-Gengoux-le-National Departement Saône-et-Loire

Spectacle et rencontres : des signes et des histoires Saint-Gengoux-le-National 2022-06-01 was last modified: by Spectacle et rencontres : des signes et des histoires Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 1 juin 2022 Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire