Spectacle Et puis, de La Soupe Cie Théâtre Halle Roublot, 12 février 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 11h00 à 11h45

payant

Une poésie visuelle pour un éveil au monde et à la nature ; délicat et clairvoyant.

MARIONNETTES, IMAGES ANIMÉES ET PROJETÉES

Un livre d’images, un monde sans mots, une nature sublime, étrange et fascinante, un paysage construit et déconstruit sans cesse, une foule d’animaux et de personnages qui se croisent et se recroisent… Et puis est le récit pictural des bouleversements de notre siècle. Là où une forêt et sa faune croissaient, passe aujourd’hui une autoroute. Ici, où les vagues léchaient les côtes hospitalières d’une lande pleine de vie, pousse un complexe touristique. À travers une lecture engagée et écologique, Et puis nous interroge sans brusquerie ni préjugé sur l’avenir de notre monde.

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT FONTENAY SOUS BOIS 94120

Contact : 01 82 01 52 02 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/et-puis https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot

Date complète :

2022-02-12T11:00:00+01:00_2022-02-12T11:45:00+01:00