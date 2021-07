Meung-sur-loire Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire Spectacle et pique-nique au jardin Jardins de Roquelin Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Les Jardins de Roquelin vous accueillent pour une soirée spéciale ! Au programme, une représentation du spectacle « Hors les Murs » par le Théâtre de la Rive, composée de textes courts évoquant l’exclusion, l’isolement, l’écologie et la tolérance. Notre société parfois aliénante sera passée au crible tout autant que cette course folle et effrénée qui nous aspire à notre corps défendant. Un spectacle esthétique, tendre, émouvant, parfois cruel qui interroge et interpelle, un hymne à l’Humanité, une semonce à ses déviances. Puis, les jardins restent ouverts pour que vous puissiez pique-niquer dans ce cadre dépaysant. (pique-nique à apporter)

Voir https://www.lesjardinsderoquelin.com/site2/

