2022-07-10 17:00:00 – 2022-07-10 23:00:00

Dienville Aube Venez déambuler dans les allées du marché bio organisé par la FLAm! Un spectacle surprise joué par la troupe " Les ombres d'un soir" est également au programme !

