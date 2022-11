Spectacle « Et les souris dansent… » Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Catégories d’évènement: Messey-sur-Grosne

Sane-et-Loire

Spectacle « Et les souris dansent… » Messey-sur-Grosne, 3 décembre 2022, Messey-sur-Grosne. Spectacle « Et les souris dansent… »

Place Saint Georges Salle des fêtes Messey-sur-Grosne Sane-et-Loire Salle des fêtes Place Saint Georges

2022-12-03 – 2022-12-03

Salle des fêtes Place Saint Georges

Messey-sur-Grosne

Sane-et-Loire Messey-sur-Grosne EUR Spectacle à Messey-sur-Grosne.

On découvre la marionnette et le théâtre d’ombre.

Dans un jardin du village, il y a un très grand arbre qui abrite une famille de grives.

Juste à côté une petite souris habite dans sa maison. Et tout irait parfaitement bien s’il n’y avait pas ce gros et méchant chat qui rôde constamment…

Ce spectacle est un conte musical rempli de sons, de bruits et d’onomatopées. Avec délicatesse et tout en douceur, les comédiens transportent les petits dans des lieux sonores différents.

Dans ce spectacle les enfants découvrent la marionnette, le théâtre d’ombres, la musique, la chanson et le jeu d’acteur. Inclure plusieurs formes d’art permet de diversifier et d’enrichir l’histoire racontée pour mieux capter l’attention des enfants. La main de la comédienne devient une marionnette.

Les mains sont la première chose que les enfants découvrent, avec lesquelles ils jouent.

Pour petits et grands. bibli.messey@orange.fr +33 3 85 44 05 28 https://mediatheque-messeysurgrosne.fr/ Salle des fêtes Place Saint Georges Messey-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Messey-sur-Grosne, Sane-et-Loire Autres Lieu Messey-sur-Grosne Adresse Messey-sur-Grosne Sane-et-Loire Salle des fêtes Place Saint Georges Ville Messey-sur-Grosne lieuville Salle des fêtes Place Saint Georges Messey-sur-Grosne Departement Sane-et-Loire

Spectacle « Et les souris dansent… » Messey-sur-Grosne 2022-12-03 was last modified: by Spectacle « Et les souris dansent… » Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne 3 décembre 2022 Messey-sur-Grosne Place Saint Georges Salle des fêtes Messey-sur-Grosne Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Messey-sur-Grosne Sane-et-Loire