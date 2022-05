Spectacle et kermesse à Criquiers Criquiers, 14 mai 2022, Criquiers.

Spectacle et kermesse à Criquiers Derrière la salle des fêtes 71 rue Principale Criquiers

2022-05-14 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-14 19:30:00 19:30:00 Derrière la salle des fêtes 71 rue Principale

Criquiers Seine-Maritime Criquiers

Début d’après-midi : spectacle de clowns pour les enfants avec kermesse et jeux

18h – Derrière la salle des fêtes.

Spectacle de jonglage par la compagnie “POL & FREDDY »

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent dans une série de compétitions diverses. L’ambiance est digne d’un évènement majeur.Un troisième protagoniste incarne à tour de rôle le commentateur, l’arbitre, l’entraineur, le ramasseur de balles et le vendeur de hotdog. Tous les codes sportifs connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant. A l’issu d’une remise des médailles, vous découvrirez l’heureux gagnant.

SPECTACLE GRATUIT – TOUT PUBLIC – Durée : 1h00

Infos : 06 80 73 76 78 (Samuel) – 06 74 46 66 76 (Elodie) – 02 35 93 67 88 (Mairie)

Mail : leglaassssss@gmail.com

Derrière la salle des fêtes 71 rue Principale Criquiers

