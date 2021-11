Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Spectacle et goûter de Noël Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes

Seine-Maritime

Spectacle et goûter de Noël Les Grandes-Ventes, 19 décembre 2021, Les Grandes-Ventes. Spectacle et goûter de Noël Les Grandes-Ventes

2021-12-19 – 2021-12-19

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Les Grandes-Ventes Venez partager un moment convivial. Au programme : Carrousel, démonstration de voltige, travail à pied, puissance.

Vente de crêpes, boissons chaudes, boissons fraîches, vin chaud.

Inscriptions avant le 15 décembre. Venez partager un moment convivial. Au programme : Carrousel, démonstration de voltige, travail à pied, puissance.

Vente de crêpes, boissons chaudes, boissons fraîches, vin chaud.

Inscriptions avant le 15 décembre. ecuriesdelaboisette@orange.fr +33 2 35 04 54 16 Venez partager un moment convivial. Au programme : Carrousel, démonstration de voltige, travail à pied, puissance.

Vente de crêpes, boissons chaudes, boissons fraîches, vin chaud.

Inscriptions avant le 15 décembre. Les Grandes-Ventes

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Autres Lieu Les Grandes-Ventes Adresse Ville Les Grandes-Ventes lieuville Les Grandes-Ventes