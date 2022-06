Spectacle et feu d’artifice Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: 64121

Serres-Castet

Spectacle et feu d’artifice Serres-Castet, 26 août 2022, Serres-Castet. Spectacle et feu d’artifice Serres-Castet

2022-08-26 – 2022-08-26

Serres-Castet 64121 EUR 0 0 Spectacle « Les Blues Brothers » & feu d’artifice.

Revivez la comédie musicale Rock-Blues-Soul légendaire à travers ce spectacle. Suivie du feu d’artifice.

Serres-Castet

