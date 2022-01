Spectacle : Et elles vécurent heureuses Parentis-en-Born, 21 janvier 2022, Parentis-en-Born.

Spectacle : Et elles vécurent heureuses Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born

2022-01-21 – 2022-01-21 Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey

Parentis-en-Born Landes

EUR 8 12 Une pièce de théâtre férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour et l’amitié (mais surtout pas sur les contes de fées !).

Angélique s’apprête à dire Oui… ou Non ! Jeanne est enceinte… ou pas ! Delphine divorce… mais garde le chien! Leur point commun ? Le bonheur à tout prix !!! Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai !

Mais… comment se construire quand toute sa vie on a cru a des modèles et des figures imposées ? Comment apprendre à dire non et surtout non j’ai pas envie ?

C’est une comédie singulière où les trois thèmes abordés sont un miroir de notre génération, et où le féminisme se revendique grâce à un humour bien tranché.

David Twist

dernière mise à jour : 2022-01-18 par