Spectacle et déambulation « potion de vie » Place de la République, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T02:00:00+02:00 – 2024-04-28T01:59:59+02:00

Fin : 2024-04-27T02:00:00+02:00 – 2024-04-28T01:59:59+02:00

Spectacle pour les grands et les petits

Venez nombreux samedi 27 avril pour un spectacle et une déambulation loufoque sur le marché de plein vent à découvrir avec les enfants le samedi matin, en venant faire vos courses !

Un spectacle en circuit-court puisque c’est le groupe bien connu des Cugnalais « Les Saltimbrank’s » qui nous font la joie de cette représentation à ciel ouvert !

Présentation du spectacle

Le bar les 2 Robert de maman présente « les boissons musicales »

Robert et Robert serveurs loufoques proposent au public un menu de boissons musicales qui désaltèrent les tympans.

Selon la boisson choisie : ils chantent, jouent la comédie, invitent le public à les accompagner (chants, danses, comédie, interactivité…)à déguster sans modération !!!

Un zeste de musique, un brin d’interactivité avec une lichette d’humour !

Place de la République Place de la République, Cugnaux