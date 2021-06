Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire SPECTACLE ET CONCERTS FESTI’BOSSE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire

SPECTACLE ET CONCERTS FESTI’BOSSE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beaufort-en-Anjou. SPECTACLE ET CONCERTS FESTI’BOSSE À BEAUFORT-EN-VALLÉE 2021-07-03 – 2021-07-03 Forum Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou EUR La programmation commence avec un groupe jeune public : Bouh!

Suivi d’un groupe tous publics: Matjé (chansons voyageuses, hip hop), Freaky Family (mélange des styles toujours sur le signe du rock’n roll), Simawé (reggae aux influences jamaïquaines à forte inspiration folk blues) et La route des Airs (groupe de 5 musiciens du vignoble nantais chansons françaises festives, avec des mélodies sincères, qui touchent, font rire, danser et chanter…)

Bar et restauration sur place. Spectacle et concerts Festi’Bosse à Beaufort-en-Vallée https://www.facebook.com/JukeBosse/ Spectacle et concerts Festi’Bosse à Beaufort-en-Vallée La programmation commence avec un groupe jeune public : Bouh!

Suivi d’un groupe tous publics: Matjé (chansons voyageuses, hip hop), Freaky Family (mélange des styles toujours sur le signe du rock’n roll), Simawé (reggae aux influences jamaïquaines à forte inspiration folk blues) et La route des Airs (groupe de 5 musiciens du vignoble nantais chansons françaises festives, avec des mélodies sincères, qui touchent, font rire, danser et chanter…)

Bar et restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaufort-en-Anjou Adresse Forum Beaufort-en-Vallée Ville Beaufort-en-Anjou lieuville 47.4399#-0.22314