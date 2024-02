Spectacle et concert dansé sur les pas de Gabriel Fauré Auditorirum Cité de la Musique Romans-sur-Isère, vendredi 5 avril 2024.

Spectacle et concert dansé sur les pas de Gabriel Fauré Auditorirum Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

C’est sur deux pièces tout en retenue (Andante op.75 et Berceuse pour violon et piano), ainsi que sur la magnifique Sonate n°1 op.13 pour violon et piano de Gabriel Fauré que les élèves de troisième cycle de danse classique mettront leurs pas.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Auditorirum Cité de la Musique 3, Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

L’événement Spectacle et concert dansé sur les pas de Gabriel Fauré Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-02-10 par Valence Romans Tourisme