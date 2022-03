Spectacle ” Et avec sa queue, il frappe ” Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Fronsac Gironde Fronsac EUR 16 20 «KILLIAN POUSSE ET IL DIT TAPETTE !!!? VOUS ÉTIEZ AU COURANT MME LA DIRECTRICE ?»

En pleine réunion parents/prof, le papa de Martin monte au créneau et nous raconte son enfance, sa cour d’école en béton, ses caïds, ses peurs et son improbable apprentissage des coordonnées de la vie grâce aux films de série B. Un jour ou l’autre, on a tous besoin de quelqu’un qui nous file quelques billes. Sans avoir lu Pédagogie Magazine, à mille lieues d’une transmission réfléchie, « et avec sa queue, il frappe ! » est une leçon de vie tendrement bordélique. Ce spectacle est un dialogue entre un père et son fils. Un fils présent une semaine sur deux. Un père qui tente de préserver le « temps de la mère » comme le dit ce con de psy. Maintenant, ils ont cinq minutes, la cloche n’a pas encore sonné. «KILLIAN POUSSE ET IL DIT TAPETTE !!!? VOUS ÉTIEZ AU COURANT MME LA DIRECTRICE ?»

