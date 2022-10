Spectacle et ateliers jeune public à La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix Catégories d’évènement: Jura

Jura La Tour-du-Meix Samedi 22 octobre 2022 entre 9h et 11h à La Tour-du-Meix et dans le cade du programme « La culture pour tous »: Spectacle et ateliers gratuits pour jeune public 9h-10h15: ateliers en accès libre et ouverts à tous (0-11ans). Les intervenants vous proposeront divers ateliers: musique, contes en langues des signes, espaces découvertes…

10h30-11h: Spectacle « Mon arbre à tiroirs ». sur inscription pour tout public dès 1 an. contact et inscription: 06 70 79 23 00 ou rpe.orgelet@leolagrange.org rep.orgelet@leolagrange.org salle des fêtes 3 Rue de Combe Martenant La Tour-du-Meix

