SPECTACLE ESPAYRANCE “DE NOUVEAU AVEC VOUS” Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 27 décembre 2021, Sainte-Jamme-sur-Sarthe.

SPECTACLE ESPAYRANCE “DE NOUVEAU AVEC VOUS” Salle des fêtes Rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe

2021-12-27 20:30:00 – 2021-12-27 23:00:00 Salle des fêtes Rue André Guérin

Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe

12 EUR Le groupe Espayrance se compose de 16 chanteurs/chanteuses et d’1 danseuse/Chorégraphe tous unis autour d’une même passion : chanter.

Nouveau spectacle musical autour de chansons françaises essentiellement mais également de la variété internationale ainsi que des compositions originales de notre Directeur artistique. Les chanteurs et danseurs évoluent sur scène avec passion et énergie, offrant une succession de tableaux inédits, de chorégraphies et mises en scène originales avec une structure scénique, un décor et des costumes colorés ainsi que des effets vidéos et lumières dignes de professionnels !

Spectacle tout public.

2h de spectacle intense avec des chants, des danses et des sketches pleins d’humour !

+33 2 43 27 60 12 https://www.sainte-jamme-sur-sarthe.fr/

