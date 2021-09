Spectacle : « Esencia Flamenca » Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, 23 novembre 2021, Menton.

Spectacle : « Esencia Flamenca »

Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, le mardi 23 novembre à 21:00

Jupes longues et colorées, poses fières et sensuelles, regards de braise et accords de guitare, le vent d’Espagne va souffler sur les scènes françaises. La Compagnie « Suite Espanola », issue de Madrid, avec musiciens, danseurs et chanteurs, va offrir aux spectateurs une succession de tableaux flamboyants, dévoilant toute la magie et la sensualité du flamenco et des danses traditionnelles espagnoles. Mouvements énergiques, rythme effréné, les claquements de pas sont de véritables notes de musique, brusques, rapides, nerveuses. C’est toutes les blessures, toutes les colères mais aussi toutes les joies du peuple gitan qui résonnent. Un flamenco créatif pour transmettre toute la passion de cette danse espagnole. La Compagnie est dirigée par Rosario et Ricardo Castro. Nés à Grenade, le frère et la soeur sont fascinés par la danse depuis le plus jeune âge. Avec leur Compagnie ou bien en soliste, ils sont invités de partout dans le monde à l’occasion des plus grands festivals. Rosario a travaillé aux côtés d’Antonio Gades sous la direction de Carlos Saura. Leur passage est toujours un événement. Ce spectacle nous invite à un voyage à travers cette danse passionnante, il nous invite à une célébration passionnée du flamenco. Pour tous les aficionados et tous ceux qui souhaitent découvrir la magie de cet art qui provoque de grandes émotions auprès de tous les spectateurs. **Mardi 23 novembre 2021 à 21h** Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero **Billetterie** Office de Tourisme 8 avenue Boyer +33 (0)483937020 **Tarifs :** 1ère cat : 35€ (moins de 12 ans 25€) 2ème cat : 30€ (moins de 12 ans 20€) 3ème cat : 20€ (moins de 12 ans 15€)

Flamenco et danses espagnoles, Direction et chorégraphie Rosario & Ricardo Castro

Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T21:00:00 2021-11-23T23:00:00