Spectacle Ernest, 22 juillet 2022, .

Spectacle Ernest



2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22

Chapeau haut de forme sur queue-de-pie, solennité et obscurité portées avec classe pour fantasmer un rock de la belle époque. ERNEST, personnage tantôt tendre et rêveur, tantôt cynique et hurleur, évoque les univers mêlés d’Andersen et de Gainsbourg.

Restauration par foods trucks à partir de 19h – concert à 20h.

