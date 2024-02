Spectacle Eric Le Lann Quartet Fougères, samedi 30 mars 2024.

Musicien insaisissable à l’univers riche et varié, le soliste mélodiste doit autant à ses maîtres qu’à une inspiration personnelle à fleur de peau. Le trompettiste est passé par tous les styles sans jamais renier son appartenance au Jazz et son identité de jazzman. De la fusion à la chanson en passant par la bossa nova et la musique bretonne, Eric Le Lann livre un monde passionné à l’aide d’un son puissant et délicat à la fois. La carrière du musicien est marquée par ses collaborations avec Martial Solal, Archie Shepp, Richard Bona, Henri Salvador, René Urtreger, Henri Texier, Daniel Humair. | Dans le cadre du festival Jazz In Fougères du 26 mars au 7 avril organisé par le café-concert Le Coquelicot et l’association Le Jazz et la Java. .

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

Place du Théâtre

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

