Spectacle : Équivalent Quatre Pieds Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, dimanche 26 mai 2024.

Spectacle : Équivalent Quatre Pieds
Un spectacle de rue pour quatre pieds
Dimanche 26 mai, 15h00, 17h30
Allée Sainte Lucie
Entrée libre

Début : 2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T15:35:00+02:00

Fin : 2024-05-26T17:30:00+02:00 – 2024-05-26T18:05:00+02:00

Par la Cocasse Compagnie

Autour d’un conteneur posé là, en pleine rue, deux hommes se rencontrent. Ils ne se connaissent pas, ne se comprennent pas, mais vont pourtant dépasser leurs préjugés et, guidés par leur curiosité, tenter de créer ensemble.

Un spectacle de rue pour quatre pieds qui sautent, tapent, dansent et rebondissent, où trampoline, claquettes et percussions se mêlent pour mélanger les univers.

https://www.youtube.com/watch?v=KccDkw2POog

