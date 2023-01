Spectacle Équestre « Totem » aux Grandes Ecuries de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Oise 30 Couleurs, danses, voltiges, musiques envoûtantes et costumes flamboyants… TOTEM, la nouvelle création de la compagnie équestre du Château de Chantilly rend hommage au cheval et aux peuples cavaliers. Un spectacle de toutes les couleurs qui vous fera voyager à la rencontre des cavaliers du monde et des civilisations disparues : Aztèques, Amérindiens, Mongols, Scythes, Indiens, cavalières d’Abyssinie… Avril : 9, 27, 29, 30

Mai : 4, 6, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

Juin : 1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29

Septembre : 14, 17, 21, 24, 28

