Saint-Clément Saint-Clément Allier, Saint-Clément Spectacle équestre Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Allier

Saint-Clément

Spectacle équestre Saint-Clément, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Clément. Spectacle équestre 2021-07-07 20:00:00 – 2021-07-07 21:30:00 lieu dit bel air Equin’ox

Saint-Clément Allier Saint-Clément EUR 5 5 Venez découvrir notre spectacle équestre « Raconte moi le cheval » présenté par Equin’ox, école d’équitation artisitque et naturelle +33 6 76 21 50 29 http://www.equin-ox.ffe.com/ dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Clément Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Clément Adresse lieu dit bel air Equin'ox Ville Saint-Clément lieuville 46.05178#3.70033