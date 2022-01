Spectacle équestre « Nomades » L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Spectacle équestre « Nomades » L’Isle-sur-la-Sorgue, 1 juillet 2022, L'Isle-sur-la-Sorgue. Spectacle équestre « Nomades » L’Isle-sur-la-Sorgue

2022-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-17 23:00:00 23:00:00

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse Une représentation inédite proposée par Frédéric Pignon et Magali Delgado en partenariat avec la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue. +33 7 56 80 01 66 L’Isle-sur-la-Sorgue

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville L'Isle-sur-la-Sorgue