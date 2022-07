SPECTACLE ÉQUESTRE NOCTURNE : JE RÈVE… Lamalou-les-Bains, 29 juillet 2022, Lamalou-les-Bains.

SPECTACLE ÉQUESTRE NOCTURNE : JE RÈVE…

route de St Pons Lamalou-les-Bains Hérault

2022-07-29 – 2022-07-30

Lamalou-les-Bains

Hérault

Le centre équestre Les Frênes à Lamalou les Bains vous propose une représentation onirique.

Je rêve… est un spectacle équestre nocturne avec les artistes cavaliers du centre équestre

vendredi 29 et samedi 31 juillet à 21h.

Information et réservation 06-35-44-54-64- ou zaltana@outlook.fr

Tarif : 14€ (Réduit 9€ et -de 4ans gratuit )

Restauration:

Diner 15€ sur réservation

Snacking et buvette

Lamalou-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-07-26 par