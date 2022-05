Spectacle équestre nocturne Compagnie Zarkam Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Spectacle équestre nocturne Compagnie Zarkam Villeréal, 14 juillet 2022, Villeréal.
Pesquié Bas Hippodrome de Villeréal

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 22:30:00

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal 8 8 EUR Spectacle équestre en nocturne par la compagnie Zarkam de Gilles Fortier : Garot chista-Linka, tir à l’arc et dressage rêne à la ceinture, liberté et voltige, dressage haute école , Mâ, numéro de feu. Soirée organisée par l’association Cheval Notre Ami.

