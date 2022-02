Spectacle équestre ” Les chevaux de Gengis Khan” La Gacilly, 16 juillet 2022, La Gacilly.

Spectacle équestre ” Les chevaux de Gengis Khan” La Gacilly

2022-07-16 – 2022-07-16

La Gacilly Morbihan

La nouvelle création “Les chevaux de Gengis Khan” se jouera les samedis du 16 juillet au 3 septembre, à 20H30.

Lieu: Théâtre équestre de Bretagne – Chemin de La Ville Beau – La Chapelle Gaceline

Synopsis :

La fantastique épopée de ce fils de nomade, né aux alentours de 1167, qui avait juré se venger d’une enfance misérable.

Gengis Khan, fondateur du plus grand empire de tous les temps qui s’étendait de la Chine à la Russie, de la perse à la Syrie laissa longtemps l’image d’un barbare déferlant les steppes l’Asie centrale.

Exceptionnel stratège et redoutable politicien, il était animé par sa passion de la Perse, de la Chine et des chevaux.

Ce spectacle évoque sa relation aux chevaux dans les différents chapitres de sa vie.

La Gacilly

